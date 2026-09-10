МАЯК КАЧНУЛСЯ В ДРУГУЮ СТОРОНУ...

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Давайте поговорим не о Насте и Потапе, а о гораздо более широких вещах.

Разве вы, люди, еще не поняли одну железную закономерность? Все, что появилось на украинской поп-сцене и в украинском шоу-бизнесе, начиная с 2000-х годов, – это уже не украинское искусство. И это не украинские артисты!

Это гибридное поколение, выросшее в инфопространстве, полностью контролируемом олигархами, имена которых вы знаете и без меня. Все их каналы – а это "топовые" каналы Украины – "Интер", "1+1", ICTV, "Новый", СТБ, М1, М2, ТЕТ – долго и терпеливо занимались отбором именно такого исполнителя – лояльного к власти и деньгам, послушного и всеядного, ориентированного на российский рынок, пренебрежительно и почти враждебно настроенного ко всему искренне украинскому.

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Я не буду перечислять все те мегарейтинговые проекты, те хит-фабрики, "Х-факторы" и "Голоса страны", где совсем юных и в большинстве своём одарённых украинцев буквально "ломали через колено" все эти гибридные "вокальные тренеры", которые сами прошли через горнило этого ада, где из них выжигалось всё то украинское, что ещё могло сохраниться в их душах.

Ведь если в этих проектах и появлялись какие-то чистые души, как, например, та же Илария или Юркеш, то их срезали ещё задолго до финала. Ведь за кулисами и на всех съемочных площадках царили русский язык, русская эстетика, пророссийская ментальность.

Возможно, сегодня это уже не так заметно под толстым слоем сине-желтой краски и тотальным переформатированием исполнителей, которым позволено быть "звездами" для этого народа. Но я не верю почти никому из нынешнего "первого эшелона" этого поколения. Не верю, потому что знаю многих из них вблизи, помню их с довоенных времен, когда они гордились концертами или проданными песнями "за поребриком". А потом резко стали мегапатриотами – и вся отечественная система шоу-бизнеса начала работать на их грандиозные патриотические шоу.

Помню, как я был удивлен, когда перед самым вторжением агрессора меня пригласили на канал "Украина", где снималось грандиозное шоу "Поют все". Проект собрал СТО самых заметных поп-звезд тогдашней Украины, разбавив их фриками и трансвеститами, а также несколькими народными артистами, такими как Иво Бобул, Павел Зибров, Оксана Пекун, Мария Бурмака, Светлана Белоножко – и ваш покорный слуга.До сих пор в моей памяти сохранилось то ощущение косых взглядов со стороны многих молодых: "А что тут делают эти динозавры?". Любые слова деликатной критики с нашей стороны воспринимались ими если не с иронией, то со смехом и улюлюканьем. Особенно тогда доставалось Бобулу, который не отличался излишней тактичностью и называл вещи и людей своими именами.

И уже тогда меня неустанно преследовала мысль – о какой эстафете поколений, о какой передаче опыта и сохранении традиций может идти речь, когда так бесцеремонно и жестко насаждается пренебрежительное отношение ко всему украинскому...

Понятно, что война стала точкой отсчета новых времен. Но для шоу-бизнеса это стало всего лишь временем новых правил, когда перед всеми "звездами", которые до этого пели исключительно на русском, было поставлено условие – избавиться от своего русскоязычного репертуара или сделать срочный перевод своих русскоязычных хитов.

И надо сказать, что большинству из той "звездной обоймы" это практически удалось. О качестве говорить здесь не будем, но формальная сторона той украинизации была соблюдена.

Правда, не всеми. У некоторых одиозных шоу-дивов были серьёзные проблемы с дорогостоящими рекламными роликами, которые активно ротировались на телеканалах. Один из текстов помню до сих пор: "Лед тронулся, когда ты до меня дотронулся...". Разве можно забыть тот "суржиковый" вариант, который вскоре зазвучал с телеэкранов, он выглядел так: "Льд тронулся, когда до меня ты дотронулся..."))

Понятно, что эта "тотальная украинизация" не имела ничего общего с настоящим погружением в мир украинской культуры или поэзии. Это была вульгарная и аморально ужасная внешняя перекраска без изменения внутренней сути.

Скажу парадоксальную вещь: меня совершенно не задевают и даже вызывают определенное понимание люди, которые не утратили окончательно свою сущность – и начали говорить правду о себе, о том, как сложно им переживать этот процесс трансформации.

Чтобы понять их чувства, я и прибег к описанию тех недавних времён. А теперь просто представьте, что им день за днём, год за годом вбивали в голову мысли, что нужно петь по-русски, потому что это коммерчески выгодно, это слава, деньги, рейтинги и признание.

А потом их вызвали на ковер их высокие кураторы – те самые дяди и тети с телевидения – и сказали: нужно срочно развернуться в противоположную сторону, кардинально изменить свою творческую ориентацию.

И скажу вам совершенно откровенно – я не хочу их здесь клеймить, высмеивать или призывать к хейту. Я знаю, как им сейчас нелегко – с их набором из 200 слов для общения на украинском, с их особенными челюстями, которые не позволяют им освоить украинскую фонетику – и это слышно сразу. Я представляю себе эту степень напряжения, ощущение неистинности и непонимания всего, что происходит вокруг. Как это некоторых раздражает и приводит в ярость. Вплоть до того, что болезни с ментального уровня переходят на физический.

Я не держу зла ни на кого и не злорадствую, но у меня очень хорошая память. И я помню, как в начале 2000-х годов с появлением коммерческих радио- и телеканалов произошла эта "культурная революция". Просто уже на следующий день ты вдруг стал чужим в своей стране – "неформатом", "нафталином" и "примитивом". Целая когорта замечательных украинских артистов, принявших творческую эстафету от своих предшественников, просто исчезла из информационного поля из-за своей украинскости. Кто-то спился, кто-то умер, но кто-то все-таки выжил!

Выжил – чтобы все рассказать и объяснить людям, которые не знают, как это происходит на самом деле. И я теперь даже сочувствую тем недавним "звездам", которые пренебрежительно смотрели в нашу сторону, а сегодня потеряли почти все – авторитет у публики, стадионы, баснословные гонорары. А они же думали, что поймали бога за бороду!

Но маятник качнулся в другую сторону...