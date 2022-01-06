Талибы неожиданно призвали к мирному урегулированию в Казахстане
В исламистском движении "Талибан" выступили с неожиданным заявлением о ситуации в Казахстане. Боевики призвали власти и протестующих решить вопрос путем мирного диалога.
Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахара Балхи. Он добавил, что Исламский Эмират внимательно следит за ситуацией в Казахстане.
"Исламский эмират Афганистан внимательно следит за ситуацией в Казахстане и, как близкий сосед и торговый партнер, обеспокоен недавними беспорядками", – сказано в сообщении.
По словам Бахли, его страна ожидает, что правительство и протестующие мирно решат проблемы путем диалога.
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Отметим, что талибы в августе 2021 года сами силой захватили власть в Афганистане, сменив также название страны на Исламский Эмират Афганистан.
После этого в стране многие женщины не могли вернутся на свои рабочие места, а их акции протеста подавлялись. Также были случаи убийств активисток. Лишь спустя 3,5 месяца они издали указ в защиту прав женщин, хотя учли далеко не все.
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