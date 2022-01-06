Талибы неожиданно призвали к мирному урегулированию в Казахстане

В исламистском движении "Талибан" выступили с неожиданным заявлением о ситуации в Казахстане. Боевики призвали власти и протестующих решить вопрос путем мирного диалога.

Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахара Балхи. Он добавил, что Исламский Эмират внимательно следит за ситуацией в Казахстане.

"Исламский эмират Афганистан внимательно следит за ситуацией в Казахстане и, как близкий сосед и торговый партнер, обеспокоен недавними беспорядками", – сказано в сообщении.

По словам Бахли, его страна ожидает, что правительство и протестующие мирно решат проблемы путем диалога.

Видео дня

Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, читайте в нашей онлайн-хронике.

Отметим, что талибы в августе 2021 года сами силой захватили власть в Афганистане, сменив также название страны на Исламский Эмират Афганистан.

После этого в стране многие женщины не могли вернутся на свои рабочие места, а их акции протеста подавлялись. Также были случаи убийств активисток. Лишь спустя 3,5 месяца они издали указ в защиту прав женщин, хотя учли далеко не все.

Ранее OBOZREVATEL писал, как живет Афганистан после прихода к власти "Талибана".