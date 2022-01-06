Сожженные авто и разгромленные здания: как выглядит Алматы после массовых протестов. Фоторепортаж

Крупнейший город и бывшая столица Казахстана Алматы стал центром протестов в стране, которые проходят уже пятый день. Его улицы превратились в хаос в результате многочисленных беспорядков, стрельбы, поджогов и мародерства.

В то же время сами жители отмечают, что город в эти дни больше похож на заброшенную местность из фильмов ужасов. Фотографии публикуют известные издания, OBOZREVATEL собрал несколько красноречивых снимков (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в Алматы уже несколько дней действует режим чрезвычайного положения, установлен комендантский час. Однако демонстрантов это не остановило: накануне и ночью люди, как и во многих других городах страны, устраивали погромы и поджоги.

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Как результат, акимат (местная администрация) в Алматы через сутки после захвата выгорел изнутри почти дотла. Тушить же возгорания в городе никому – экстренные службы не работают, а автомобили спасателей и скорой помощи протестующие сожгли.

Утром 6 января власти отправили в Алматы много силовиков и бронетехнику. Там объявили антитеррористическую операцию, разослав жителям смс-ки с просьбой оставаться дома. Также предупредили, что военные готовы "жестко отвечать" на новые попытки беспорядков.

Люди начали собираться в других уголках города, а не как раньше на центральной площади. Впоследствии сообщалось о стрельбе и даже десятках жертв при попытке штурма полицейского департамента и районных отделений.

Добавим, что в Алматы были проблемы с интернетом, прекратили деятельность финучреждения (как и в других регионах). Кроме того, ряд авиакомпаний приостановили рейсы в этот город Казахстана.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправила в Казахстан миротворческую миссию – якобы на ограниченный период и только для нормализации ситуации в ней. В частности своих военных уже отправили Россия и Армения.