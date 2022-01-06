В Казахстане использовали заключенных для маргинализации протеста и введения войск – правозащитники

Силовики в Казахстане якобы использовали заключенных, чтобы дискредитировать протест и появился предлог для ввода иностранных войск в страну. Их освободили специально для погромов и мародерства.

Об этом сообщается на сайте правозащитного проекта Gulagu.net со ссылкой на источник в ФСБ России. Он утверждает, что также использовали уголовных авторитетов, которые находились на свободе.

В письме источника говорится, что заключенным, кроме погромов и мародерства, было поручено атаковать силовиков. По его словам, штурм полицейского участка был бесполезным и людей там ждали.

"Поэтому есть "проблемы" с подсчетом убитых – львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации", – сказано в сообщении информатора.

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Он также поясняет, что свою задачу заключенные выполнили "в совершенстве", поскольку теперь есть множество задокументированных фактов мародерства и нападений на силовиков, что дает нужное обоснование для ввода внешних сил и деморализует протестующих.

Основатель правозащитного проекта Владимир Орешкин отмечает, что его источник из ФСБ, который передал указанные сведения, на протяжении двух лет сообщал им достоверные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана обратился за помощью к странам ОДКБ, в частности, к России и Беларуси. В итоге было решено ввести войска в страну, охваченную протестами.

Демонстрации в Казахстане начались еще 1 января, а затем переросли в столкновения с силовиками. В итоге власти начали "антитеррористическую операцию".

5 января появились кадры разграбленных мародерами магазинов. Подробнее о том, что сейчас происходит в стране, читайте в нашей онлайн-хронике.