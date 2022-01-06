В охваченном протестами Алматы застряли украинцы: в МИД выступили с разъяснением

Уже пятый день в Республике Казахстан продолжаются масштабные протесты. В связи с этим в стране застряли граждане Украины.

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием событий в этой стране. А глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане, поскольку на данный момент ключевым приоритетом является их безопасность. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Хочу всех успокоить: Украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы", – подчеркнул он.

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Спикер отметил, что Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua.

Однако ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в Казахстане, а также нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Кроме того, в стране частично ограничено движение пассажирского транспорта между регионами и существенно задерживаются международные авиарейсы. Причиной тому является приостановка работы аэропорта.

Поэтому в среду вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы – Киев. По словам Николенко, дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. На данный момент посольство пытается решить вопрос касательно осуществления этого рейса. По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Ожидается, что в четверг рейс в Киев все же будет выполнен.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины также призвали наших сограждан избегать мест массового скопления протестующих, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать предварительно до 19 января.

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности (ранее его возглавлял Нурсултан Назарбаев). С сегодняшнего дня глава государства намерен действовать жестко.

Уже пятый день в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Пока в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не останавливает демонстрантов.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.