Казахстан охватили массовые протесты: люди требуют отставки властей, полиция начала задержания. Видео

В Казахстане с 1 января 2022 года вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Они продолжаются уже третий день. Митингующие уже добились от правительства обещания снизить цены, однако теперь они требуют политических реформ.

Еще до решения правительства собственники АЗС в Мангистауской области (главном газодобывающем регионе страны) проявили инициативу и снизили цену до 85-90 тенге/л (5,27-5,58 грн). Но протестующих это не устроило, они потребовали газ по 50 тенге (3,10 грн), а также хотят убрать "клан Назарбаева" из правительства, пишет "Интерфакс".

Тем временем в казахские города стянули силовиков и авиацию, в ночь с 3 на 4 января произошли первые стычки между силовиками и протестующими. Полиция задержала несколько человек. С тех пор столкновения продолжаются.

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Митинги проходят по всей стране – в Таразе, Караганде, Алма-Ате, Актау. В Алма-Ате перекрыли площадь, в центре города не работает интернет. Люди направились к площади Республики.

На главной площади города Атырау собрались сотни митингующих. В Таразе – центре Жамбылской области – на митинг вышли многодетные матери.

В понедельник, 2 января, власти Казахстана по поручению президента создали комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало урегулировать цены на сжиженный газ. Также было начато расследование Агентством по защите и развитию конкуренции на предмет ценового сговора.

Но сегодня, 4 января, стало известно, что в Мангистауской области снизят стоимость сжиженного газа до 50 тенге за литр. Такое заявление было сделано после встречи с инициативной группой активистов в Актау, выступающих против повышения цен на топливо, сообщает пресс-служба правительства. Но пока это только одна область, где цены снизились настолько.

По запасам природного газа Казахстан занимает 22 место в мире, этого газа ежегодно в стране добывают до 50 миллиардов кубов. При этом за прошлый год цены уже выросли в три раза, это возмущает жителей страны.

Что происходит в Казахстане?

В городе Актау граждане кричат "Назарбаев, уходи". Митингующие там уже перекрывали дороги и железнодорожные пути. По словам пользователей сети, которые поддерживают протесты, дело уже не просто в ценах на газ – казахи хотят политических перемен.

В город перебросили военную авиацию и множество силовиков. Местные СМИ сообщили, что здесь приземлились два самолета военно-транспортной авиации и туда движется авиация, пишет "Главком".

Казахстан Актау

Люди кричат Назарбаев, уходи. pic.twitter.com/E4lSOd1WIQ — Penner Nikolas (@NikolasPenner) January 3, 2022

Около 500 митингующих в городе Уральске прорвали полицейский кордон и двинулись в центр города. Глава Западно Казахстанской Области сбежал в окружении спецназовцев, пишет Globusnews.

В городе Атырау на центральной площади собрались свыше 5000 человек. Полицейские перекрыли дорогу, но митингующие прорвали оцепление.

"После этого полицейские задержали одного человека и засунули его в автозак. Это стало причиной столкновения между протестующими и полицией", – пишет в Twitter "Наблюдатель".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле здания Министерства юстиции Украины состоялась масштабная акция протеста. Более полусотни человек требуют немедленного отстранения заместителя министра юстиции Евгения Горовца. Недовольство вызвало откровенное рейдерство столичного ТЦ "Сириус". Инициатор митинга – общественная организация "Народ против коррупции".