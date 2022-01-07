Возможны провокации со стороны РФ: СБУ проведет проверки на фоне столкновений в Казахстане

В Службе безопасности Украины сообщили, что отрабатывают на территории нашего государства ряд мер из-за протестов в Казахстане, которые продолжаются уже шестой день. В частности, проверяется информация о возможных провокациях со стороны российских спецслужб.

Об этом изданию "Украинская правда" сообщили в пресс-центре ведомства. Меры, как рассказали в СБУ, принимаются для "эффективной защиты безопасности украинцев".

"Особенно ввиду российского фактора и вероятных провокаций со стороны России, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене", – рассказали в учреждении, добавив, что, среди прочего, происходят и разговоры с гражданами Казахстана.

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Речь идет о разговоре сотрудников ведомства с представителем штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбеком Тлеулиевым. Ранее в сети распространили информацию о том, что на него в Киеве якобы напали. После этого связь с ним была утрачена.

В СБУ подчеркнули, что сотрудники во время встречи с ним вели себя корректно и не препятствовали проводимой им видеосъемке. Все происходящее на месте также фиксировала Национальная полиция.

В то же время источник журналистов среди правоохранителей рассказал, что у СБУ есть данные о возможных провокациях РФ относительно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. 6 декабря, в посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана.