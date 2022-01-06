Казахи массово снимают наличку: магазины не принимают карты, работает только один банк

В столице Казахстана местные жители массово снимают наличные деньги. В Нур-Султане работает лишь один банк. Помимо этого, из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.

В сети также ранее появились фото, где люди выстраиваются в очереди у банкоматов, чтобы снять наличные. В Telegram Sputnik Казахстан показали очереди у отделения "Халык банка" в Нур-Султане.

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Помимо этого, в Нур-Султане общественный транспорт работает в штатном режиме. Тех, кто не может оплатить за проезд из-за перебоев с интернетом, не высаживают из автобусов.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2022 года вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Они продолжаются уже шестой день. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

В крупнейшем городе Казахстана Алматы, где накануне начались протесты против властей, протестующие захватили резиденцию президента страны. Ранее в резиденции начался пожар. А перед этим несколько тысяч протестующих пытались прорваться на территорию представительства главы государства.

В среду, 5 января, утром митингующие в Казахстане штурмовали акимат – здание городской администрации. Были слышны взрывы и выстрелы. Также начался пожар на первом этаже.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился за помощью к странам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан.

Как ранее писал OBOZREVATEL, погромы в Казахстане продолжались всю ночь. Полиция Алматы сообщила о десятках убитых во время попытки штурма Департамента полиции города, а также районных управлений и отделов полиции.