В Алматы заявили о гибели десятков людей во время акций протеста: на главную площадь города стянули БТРы

Погромы в Казахстане продолжались всю ночь. Полиция Алматы сообщила о десятках убитых во время попытки штурма Департамента полиции города, а также районных управлений и отделов полиции.

Об этом сказала в эфире телеканала "Хабар-24" официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. По ее словам, были и другие попытки захвата административных зданий.

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Активно действуют на этом фоне мародеры, уже разгромившие аэропорт, ограбившие банки, магазины и оружейные склады. Полностью разграблены 7 супермаркетов.

На главную площадь города стянули несколько бронетранспортеров и несколько десятков военнослужащих. Появилось видео, как работают военные, окружившие группу протестующих, раздаются выстрелы.

Тем временем стало известно, что ОДКБ направит в Казахстан "миротворческий контингент" по запросу президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2022 году является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В пресс-службе организации подтвердили, что казахстанская сторона рассматривает ситуацию как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Как сообщал OBOZREVATEL, уже пятый день в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям.

В городах действует режим чрезвычайного положения, но это не останавливает демонстрантов.