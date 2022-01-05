В Казахстане мародеры розгромили аэропорт, ограбили банки, магазины и оружейные склады. Фото и видео

В Казахстане на фоне массовых протестов против уровня жизни в стране начали орудовать мародеры – они грабили магазины, банки и торговые центры. Кроме того, в Алматы разгромили здание аэропорта и пытались захватить управление полиции.

Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях. На многочисленных кадрах показаны пустующие и разбитые магазины, торговые центры и офисные здания. Появилось также видео, где бульдозер в Алматы въехал прямо в отделение банка.

Так, как пишет Telegram-канал Orda.kz, в Алматы полностью разграбили три продуктовых магазина сети Magnum. Как рассказал пиар-менеджер Magnum Дмитрий Шишкин, вероятнее всего, это не все убытки. Более детальная информация появится ближе к утру.

Видео дня

"Полностью разграбили три магазина, прямо сейчас несколько подвергаются нападению. Информацию оперативно получать не получается. Ближе к утру будет ясно точно", – рассказал он.

Кроме того, разграблены крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ, пишет канал vlastkz со ссылкой на источники.

В то же время канал Ateo Breaking показал видео разграбления склада боеприпасов национальной гвардии Казахстана.

Появились также кадры из разграбленного ЦУМа. На них видны разбитые и практически пустые прилавки. Света в здании также нет. На полу разбросана испорченная продукция.

Также в сети появились видео, на которых показано, что некоторые протестующие вступают в конфликты с мародерами. В некоторых случаях, ситуации доходят до драк и столкновений.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал кадры, снятые внутри акимата (мэрии) Алматы. На них видно, что здание практически разрушено, окна полностью выбиты, части его даже горели.

СМИ сообщили, что митингующие захватили Международный аэропорт Алматы. Из него, как сообщали очевидцы, эвакуировали персонал. На видео показано, что имущество в здании также пострадало.

В соцсетях также появилось видео того, как в Алмате мародеры бульдозером вскрывают банк.

Как сообщал OBOZREVATEL, чрезвычайное положение в Казахстане теперь распространяется на всю страну. В то же время президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам ОДКБ с просьбой о помощи в борьбе с "террористической угрозой".