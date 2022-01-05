В здании акимата Алматы начался пожар, идут столкновения между митингующими и силовиками. Видео

Утром 5 января в Казахстане возобновились акции протеста против правительства. В частности в городе Актау митингующие начали захватывать автомобили силовиков.

Об этом свидетельствуют кадры с места событий, опубликованные в Telegram "Баста". В Алматы ранним утром уже также собралась толпа протестующих, которые прошли по центру города. Они захватили правительство Алматинской области. Двери акимата открыты, никого из представителей власти в здании нет. Демонстрации также продолжились в Актобе.

Отмечается, что протестующие не верят в отставку правительства, объявленную президентом Касим-Жомартом Токаевым, и требуют, чтобы в состав Кабмина не входили члены правящей партии.

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Позже в Актобе митингующие начали штурмом брать администрацию. На опубликованных кадрах видно, как огромная толпа людей заходит в здание.

В свою очередь силовики оттеснили людей от здания акимата. На кадрах слышны взрывы и дым, скорее всего, силовики применили светошумовые гранаты.

Кроме того, в Алматы идут настоящие бои. Протестующие пытаются прорваться в центр города и жгут машины силовиков. Правоохранители разгоняют их газом и светошумовыми гранатами. На опубликованных видны обгоревшие автомобили, яркие вспышки и слышно сильные взрывы.

Также в городе начался штурм акимата (мэрии). Как сообщает "Sputnik Казахстан", протестующие ворвались в здание через разбитые окна и двери, а другая часть толпы в это время пыталась прорваться в старую резиденцию президента в Алматы.

Менее, чем за час, казахи штурмовали акимат – здание городской администрации Алматы. Над ним поднимался черный дым, гремели взрывы и раздавались выстрелы.

В мэрии Алматы начался пожар. Горит Ауэзовский районный филиал партии Nur Otan, сообщает "Sputnik Казахстан". Открытого пламени не видно, но нижние этажи застланы дымом. На месте не видно ни пожарных, ни полицейских. Паралельно с мэрией горит также здание прокуратуры.

Митингующие открыли огонь по военным. По данным СМИ, число избитых и раненых нацгвардейцев у администрации Алматы якобы достигло 20. Силовики пытаются самостоятельно эвакуировать пострадавших, так как скорые не могут подъехать к месту.

Напомним, с 1 января 2022 года в стране вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Митинги проходят по всей стране – в Таразе, Караганде, Алматы, Актау. В города стянули силовиков и авиацию, кое-где полицейские начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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