Столкновения в Казахстане продолжились, десятки людей погибли, тысячи задержаны. Токаев готовит обращение к нации (обновляется)

В Казахстане уже шестой день не утихают массовые протесты, которые начались 2 января и постепенно охватили всю страну. С начала столкновений в стране уже погибли десятки людей, многие были ранены и задержаны.

Несмотря на то, что в государстве ввели чрезвычайное положение, недовольные ситуацией в Казахстане люди продолжили выходить на улицы.

По состоянию на пятницу, 7 января, напряженная обстановка сохранилась в частности в охваченном протестами городе Алматы. Ранее местные протестующие шли в атаку, несмотря на выстрелы силовиков, которых направили на "зачистку" улиц от "террористов".

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Видео дня

02:00 – Казахстанское телевидение, ссылаясь на Министерство внутренних дел страны, сообщило, что в ходе протестов на данный момент погибли 26 митингующих, ранены среди них 18 человек. Задержаны при этом, по данным МВД, три тысячи протестующих.

03:00 – В Алматы ночью 7 января продолжились столкновения протестующих с силовиками. В городе снова были слышны стрельба и взрывы, активнее всего события разворачивались в районе площади Республики.

Кроме того, в районе местного рынка Алтын Орда появились блокпосты. До 12:00 этого дня в городе приостановили работу аэропорта.

04:00 – В Актау люди ночью собирались на центральной площади. Группа протестующих решила перекрыть дорогу в аэропорт.

05:00 – Местные СМИ писали, что ночью 7 января силовики не допустили ввоз оружия в столицу Нур-Султан. Сообщалось, что они задержали сразу несколько микроавтобусов с молодыми людьми.

06:00 – "Критический красный" уровень террористической опасности ввели 7 января сразу на всей территории Казахстана. Вместе с тем, появилась информация, что к вылету в страну готовятся основные "миротворческие" силы РФ, а некоторые подразделения уже "приступили к выполнению своих обязанностей".

07:00 – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января обратится к народу, сообщил его пресс-секретарь.

07:30 – В Алматы а площади Республики снова раздались автоматные очереди.

Что на самом деле стало причиной протестов в Казахстане и как с этим связана Россия – читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее: с 50-70 тенге в прошлом году до 120 тенге за литр ((3,72 до 7,44 грн).

К 4 января демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести в Нур-Султане.

На утро 5 января президент Касим-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на топливо. Но протесты разгорелись с еще большей силой.

В Алматы силовики заявили о начале "масштабной зачистки" города от митингующих. Власти позволили силовикам активно применять огнестрельное оружие, из-за чего погибли десятки протестующих. В то же время жертвы были и со стороны правоохранителей.