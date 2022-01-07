В Алматы протестующие оказали ожесточенное сопротивление силовикам, произошла стрельба. Видео

В пятницу, 7 января, в Казахстане продолжились протесты. В Алматы митингующие оказывали ожесточенное сопротивление силовикам, которых направили на "зачистку" улиц города.

Бои между сторонами шли в частности на площади Республики, была слышна стрельба. На видео, записанном местными жителями и опубликованном в Telegram-канале "360tv", слышны автоматные очереди (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Съемку вели из окна бизнес-центра "Нурлы Тау", расположенного неподалеку от местной резиденции президента страны.

По данным СМИ, уже есть жертвы сегодняшних столкновений. Сообщается, что тела убитых лежат в расстрелянных автомобилях и прямо на дорогах.

Видео дня

Вместе с тем, в Национальной палате предпринимателей Казахстана заявили о том, что в Алматы разграбили шесть оружейных магазинов.

В городе задержали 70 участников протестов, которые нападали на административные здания. Более 30 человек были арестованы за мародерство.

Отметим, что на данный момент во всем Казахстане введен "критический" уровень террористической опасности.

Ранее в Алматы силовики задержали тысячи людей, протестующих разгоняли с улиц. Появились также кадры дневных боев в городе 6 января, участники митингов шли в атаку со щитами и палками.

О том, что сейчас происходит в Казахстане, читайте в нашей онлайн-хронике событий. Информация постоянно обновляется.

Что на самом деле стало причиной протестов в стране и как с этим связана Россия – читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане на фоне массовых протестов начали орудовать мародеры – они грабили магазины, банки и торговые центры. В Алматы они разгромили здание аэропорта и пытались захватить управление полиции.