Окружение Назарбаева обвинили в создании секретных спецслужб: тренировочные лагеря располагались в горах

В горной местности Казахстана якобы несколько лет существовали тренировочные лагеря, о которых Комитет национальной безопасности (КНБ) знал, но не докладывал. Не исключено, что это повлияло на увольнение руководителя КНБ Карима Масимова президентом страны Касым-Жомарт Токаевым.

О том, что ведомство скрывало данные о тренировочных лагерях, в прямом эфире местного телеканала "Хабар 24" сообщил Ермухамет Ертысбаев, бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По его мнению, речь идет о "страшном государственном преступлении".

"Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал", – сказал Ертысбаев.

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Целью лиц, которые тренировались в горах, по мнению экс-советника Назарбаева, было отстранение от власти Токаева.

Ертысбаев уверен, что важную роль в массовых протестах сыграли "предатели" в высших эшелонах власти, в том числе в правоохранительных органах. Он считает, что эти чиновники виновны в государственной измене.

Напомним, что 5 января глава Казахстана подписал указ о смене главы КНБ. Должность занял 55-летний Ермек Сагимбаев, который с августа 2021 года был начальником Службы государственной охраны Республики.

Масимов, возглавлявший КНБ с 2016-го, лишился должности. Уволен был и его заместитель, по совместительству директор Службы специального назначения "А", Ануар Садыкулов. Его кресло занял Берик Кунанбаев.

Кроме того, в сети появилась информация, что племянник экс-президента Назарбаева Самат Абиш – бывший первый заместитель главы КНБ – якобы был задержан в ходе протестов в Алматы. Предварительно, данные не подтвердились. Абиш с дочерьми и их семьями якобы покинул страну.

Коротко о ситуации в Казахстане:

Протесты в стране длятся уже шестой день. СМИ сообщают, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и почти вся его семья выехали за границу.

Власти начали жесткую "антитеррористическую операцию", отключив связь и разрешив открывать огонь по людям. На территорию страны перебросили российские военные подразделения, участвовавшие в войне на Донбассе и захвате Крыма.

СМИ заявляли, что в ходе протестов погибли 26 митингующих, а ранения получили 18 человек. Количество жертв среди силовиков – 18. Сколько именно людей отдали жизнь в ходе столкновений, неизвестно.

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