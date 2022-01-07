Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане и назвал Россию оккупантом

Бывший банкир и экс-министр правительства Казахстана Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов. Он также назвал Россию оккупантом.

Об этом он сам заявил в Reuters. Сейчас бывший чиновник живет во Франции, но выразил готовность прилететь в Казахстан.

По словам Аблязова, его страна сейчас в "геополитической игре". Введение российских войск в рамках "миротворческой операции" ОДКБ он называет оккупацией.

Экс-банкир отметил, что, если Запад не вмешается в ситуацию, Казахстан ждет судьба Беларуси. Поэтому он призывает "оторвать страну от России".

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"Президент РФ Владимир Путин будет методично навязывать свою программу, пытаясь создать такую структуру, как Советский Союз", – сказал Аблязов.

Мухтар Аблязов является лидером оппозиционного движения Демократический выбор Казахстана. Сейчас он живет во Франции, где получил политическое убежище.

В Казахстане с 1998 по 1999 годы он был министром энергетики. А в 2009 году покинул страну, когда его банк был объявлен банкротом и национализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января в Казахстане продолжились протесты. На фоне противостояний силовиков и демонстрантов в страну ввели "миротворцев" из России и Беларуси. О том, что происходит в стране сейчас, читайте в нашей онлайн-хронике.