Токаев – о протестах в Казахстане: никаких переговоров с террористами не будет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов в стране заявил, что с террористами нельзя вести переговоры, пригрозив им физическим уничтожением. Он уверен, что акции якобы были хорошо продуманными и "скоординированными террористическими группами", готовившимися за границей.

Командует "атаками", по словам Токаева, спеццентр, а среди протестующих якобы были иностранные граждане. Соответствующие заявления политик сделал в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 7 января.

Он утверждает, что 2 января, когда начались акции протеста, поручил правительству быстро отреагировать "на беспокойства" и урегулировать цену на сжиженный нефтяной газ. "Поэтому я решил отправить правительство в отставку и ввел комендантский час", – написал он.

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Токаев заявил, что это не усмирило протесты, которые привели к "эскалации насилия по всей стране". Власти введи контртеррористическую операцию.

Президент написал, что правоохранительные и следственные органы должны найти "глубинные причины" ситуации. А войска стран-участниц ОДКБ останутся на территории Казахстана до стабилизации ситуации.

"Бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и находятся под командованием спеццентра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алматы произошло не менее шести волн террористических атак, всего их было 20 тысяч", – утверждает Токаев.

По его словам, эти бандиты "избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин".

"Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", – резко заявил президент Казахстана.

Коротко о ситуации в Казахстане:

протесты начались с 110-тысячного города Жанаозен на западе страны, где на центральную площадь вышли сотни, а затем и тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее.

К 4 января демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау.

На утро 5 января Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на топливо. Но протесты разгорелись с еще большей силой.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину. Последний посодействовал ему в подавлении митингов, который продолжаются в стране со 2 января.