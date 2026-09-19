Польша, по сути, капитулировала перед РФ в вопросах сохранения польской национальной памяти, а свой позор пытается скрыть дикарскими выходками вроде депутата с кувалдой, который разбивает памятник УПА.

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На Московії, у Якутську на місці демонтованого меморіалу польським засланцям урочисто відкрили пам'ятник учасникам так званої "СВО", окупантам, бригада яких брала участь у геноциді українців у Бучі та Ірпені.

Спочатку влітку 2023 року з польського меморіалу "тихо" зникли таблички. Потім місцева влада знесла самі гранітні камені, які стояли там понад 20 років на честь видатних польських дослідників Сибіру та жертв радянських репресій.

Тепер тут майорить триколор і стоять погруддя головорізам.

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І це не поодинокий випадок – це системна війна Кремля з пам’яттю європейських народів. Пам'ятники полякам, литовцям та фінам масово руйнують на всій Московії.

Але найгірше в цій ситуації – це глуха мовчанка. Де офіційна реакція Варшави? Чому МЗС Польщі та польські політики, які так голосно і безкомпромісно воюють за історичну пам’ять та ексгумації в Україні, зараз тупо заплющують очі на відверту наругу над своїми ж предками на території Московії?

Поки Кремль стирає польську історію з лиця землі та замінює її культом убивць із Бучі, Польща демонструє дивовижне безсилля і відсутність будь-якої жорсткої дипломатичної відповіді. Коли йдеться про Московію, принциповість миттєво зникає.

Москва століттями нищила поляків з такою ж жорстокістю, з якою сьогодні нищить українців. Варшаві варто було б згадати мільйони своїх жертв від рук московських загарбників: жахи Катинського розстрілу, коли НКВД безжально стратив понад 21 тисячу польських військовополонених та інтелігенції; масові депортації сотень тисяч польських родин до Сибіру та Казахстану в 1940–1941 роках; жорстоке придушення Листопадового та Січневого повстань у XIX столітті; криваву Праську різню 1794 року, коли війська Суворова вирізали понад 20 тисяч мирних поляків.

Сьогоднішня Московія – це прямий нащадок тих убивць, і заплющувати очі на її дії зараз означає зраджувати пам'ять про власну трагічну історію.