К сожалению, государство Украина пропустило российские выборы, как "несущественное" явление. Хотя на этом можно было бы построить крутую информационную кампанию уровня разрешения на проведение парада 9 мая.

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Далее текст на языке оригинала.

Ще два місяці тому я разом з Валерієм Чалим (Valeriy Chaly) та Андрієм Магерою провели прес-конференцію, де, по суті, намалювали план інформаційної кампанії по тому, як делегітимізувати вибори на окупованих територіях. Ми мали зробити кілька простих речей:

– В онлайн-режимі показувати, як готуються фальсифікації включно з донесенням до рівня дільниць якою має бути явка і кількість голосів за Єдину Росію;

– Мали б бути вже відкриті провадження проти кандидатів в депутати, членів комісій і т.д.

– Мала б прозвучати низка звернень до наших громадян, які там живуть (включно зі зверненням президента).

– Мала б бути проведена велика інформаційна кампанія нашими посольствами.

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Був ще ряд пропозицій, але після бійки нема сенсу махати кулаками. На жаль, це поле битви ми здали без бою. Зараз важливо відіграти по-максимуму кінцівку.

Якщо подивитися ширше, то вибори в Росії – це такий собі рубікон після якого можуть початися три важливі процеси: кадрові зміни, мобілізація та погіршення життя. Як будуть протікати ці процеси і що нам чекати від цього, пропоную всім подивитися на моєму YouTube каналі. Лінк буде в коментарях.