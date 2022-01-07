Во время протестов в Алматы застрелили известного музыканта – "отца казахского хип-хопа"

Юрий Сергиенко
Мир
1 минута
11,4 т.
Во время протестов в Алматы застрелили известного музыканта – 'отца казахского хип-хопа'

В Казахстане в четверг, 6 января, застрелили Сакена Битаева – музыканта, режиссера, оператора и основателя проекта Salamalec sound. Его также называют "отцом казахского хип-хопа".

О гибели в Facebook сообщил его друг, журналист Данияр Адилбеков. По его словам, стреляли в Сакена "мародеры".

Подробности происшествия Адилбекову рассказал друг музыканта, который был вместе с погибшим.

Сакен Битаев.

"Хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине", – рассказал журналист.

Видео дня

Он отметил, что пуля пробила Битаеву легкое – он умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи.

Также журналист утверждает, что родители пока не могут забрать тело сына, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть.

Пост Данияра Адилбекова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане, охваченном протестами, объявили чрезвычайное положение и проводят "антитеррористическую операцию". Также по просьбе президента в страну направили военных из России, Беларуси и Кыргызстана.

Подробнее о ситуации в стране сейчас читайте в нашей онлайн-хронике.

КазахстанПротесты в Казахстанеубийствопротест