Во время протестов в Алматы застрелили известного музыканта – 'отца казахского хип-хопа'

В Казахстане в четверг, 6 января, застрелили Сакена Битаева – музыканта, режиссера, оператора и основателя проекта Salamalec sound. Его также называют "отцом казахского хип-хопа".

О гибели в Facebook сообщил его друг, журналист Данияр Адилбеков. По его словам, стреляли в Сакена "мародеры".

Подробности происшествия Адилбекову рассказал друг музыканта, который был вместе с погибшим.

"Хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине", – рассказал журналист.

Видео дня

Он отметил, что пуля пробила Битаеву легкое – он умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи.

Также журналист утверждает, что родители пока не могут забрать тело сына, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане, охваченном протестами, объявили чрезвычайное положение и проводят "антитеррористическую операцию". Также по просьбе президента в страну направили военных из России, Беларуси и Кыргызстана.

Подробнее о ситуации в стране сейчас читайте в нашей онлайн-хронике.