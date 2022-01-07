Токаев высказал благодарность Путину за помощь в подавлении протестов: оперативно отреагировал. Видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину. Последний посодействовал ему в подавлении митингов, который продолжаются в стране уже шестой день.
Протесты в Казахстане местами поутихли после того, как в страну 6 января начали перебрасывать военный контингент из РФ. Об этом Токаев сказал в своем третьем обращении с начала митингов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что иностранные войска в рамках помощи от стран ОДКБ будут находиться в Казахстане "непродолжительное время".
Токаев также сообщил, что он отдал приказ силовикам открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. Он назвал митингующих "преступниками и убийцам".
Напомним: РФ продолжает переброску воинского контингента в Казахстан, где уже шестой день продолжаются масштабные протесты. Эта деятельность ведется с трех аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее: с 50-70 тенге в прошлом году до 120 тенге за литр (с 3,72 до 7,44 грн).
К 4 января демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести в Нур-Султане.
На утро 5 января президент Касим-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на топливо. Но протесты разгорелись с еще большей силой.
Президент Токаев обратился за помощью в страны ОДКБ. Это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Впоследствии было принято решение отправить в Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Россия уже отправила в страну своих "миротворцев", среди которых есть подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины. Сообщается, что прибыли в Казахстан и беларусские силовики.