В Алматы подожгли филиал местной телерадиокомпании, пламя охватило здание. Видео

В Алматы в пятницу, 7 января, начался пожар в здании филиала местной телерадиокомпании "Мир". По предварительной информации, его подожгли сегодня ночью или ранним утром.

Видео с места события снял пробегавший мимо очевидец. Его опубликовали в Telegram-канале "Mash" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что огонь вырывается из окон почти по всему зданию. Территория вокруг него была окутана белым дымом.

Видео дня

Люди пытались тушить пожар своими силами, на видео попал мужчина со шлангом в руках. Спецслужбы на месте инцидента замечены не были.

Отметим, что в Алматы митингующие оказывали ожесточенное сопротивление силовикам, которых направили на "зачистку" улиц города. На площади Республики была слышна стрельба.

СМИ сообщали о погибших, а полиция задержала более 30 человек за мародерство.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане на фоне массовых протестов начали орудовать мародеры – они грабили магазины, банки и торговые центры. В Алматы они разгромили здание аэропорта и пытались захватить управление полиции.