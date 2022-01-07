СМИ сообщают, что Назарбаев покинул Казахстан: информация о задержании его племенника не подтвердилась

Протесты в Казахстане не утихают уже шестой день. Сообщалось, что в ходе них в Алматы якобы был задержан племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш, однако информация не подтвердилась.

Об этом писало местное издание Orda.kz. Сам же Назарбаев вместе с дочерьми и их семьями, по данным этого СМИ, якобы покинули страну.

Известно, что Самат Абиш ранее занимал должность первого заместителя председателя Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.

Видео дня

Отметим, что здание КНБ митингующие взяли штурмом еще в первый день массовых протестов в Алматы. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Еврорадио".

По данным СМИ, на данный момент первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и почти вся его семья выехали из страны.

"В стране остается только старший брат Болат Назарбаев", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по сообщениям СМИ, в Алматы был убит начальник Пограничной академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Под его командованием курсанты вступали в бои с протестующими.

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Что на самом деле стало причиной протестов в стране и как с этим связана Россия – читайте в нашем материале по ссылке.