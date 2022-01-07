СМИ сообщают, что Назарбаев покинул Казахстан: информация о задержании его племенника не подтвердилась
Протесты в Казахстане не утихают уже шестой день. Сообщалось, что в ходе них в Алматы якобы был задержан племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш, однако информация не подтвердилась.
Об этом писало местное издание Orda.kz. Сам же Назарбаев вместе с дочерьми и их семьями, по данным этого СМИ, якобы покинули страну.
Известно, что Самат Абиш ранее занимал должность первого заместителя председателя Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.
Отметим, что здание КНБ митингующие взяли штурмом еще в первый день массовых протестов в Алматы. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Еврорадио".
По данным СМИ, на данный момент первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и почти вся его семья выехали из страны.
"В стране остается только старший брат Болат Назарбаев", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, по сообщениям СМИ, в Алматы был убит начальник Пограничной академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Под его командованием курсанты вступали в бои с протестующими.
О том, что сейчас происходит в Казахстане, читайте в нашей онлайн-хронике событий. Информация постоянно обновляется.
Что на самом деле стало причиной протестов в стране и как с этим связана Россия – читайте в нашем материале по ссылке.