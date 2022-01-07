Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь без предупреждения: кто не сдастся, будет уничтожен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. Он назвал митингующих "преступниками и убийцам".

Глава государства заявил, что протесты якобы организовали "подготовленные бандиты и террористы" и никаких переговоров с ними быть не может. Только на Алматы, по его словам, "напали 20 тысяч человек".

"Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Кто не сдастся, будет уничтожен", – сказал Токаев.

Он считает, что подготовкой и управлением протестами в Казахстане занимался единый командный пункт. Об этом, по словам Токаева, свидетельствует "слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость".

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Президент пообещал, что Казахстан доведет свою операцию "против боевиков" до конца. Он также подчеркнул, что сейчас важно понять "почему государство проспало их подготовку".

Токаев также сказал, что в отдельных регионах временно включат мобильную связь и интернет, но "свободный доступ в сеть не означает свободное размещение измышлений".

Он добавил, что в Алматы из-за действий мародеров в ходе протестов были повреждены не только административные, но и жилые здания, а также другое имущество мирных жителей. Кроме того, глава страны выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Демократия – это не вседозволенность и не подстрекательство. Закон и порядок – гарантия благополучия нашей страны", – заявил Токаев в своем третьем обращении с начала митингов.

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Что на самом деле стало причиной протестов в стране и как с этим связана Россия – читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали о том, что Россия якобы выдвинула Казахстану несколько требований в обмен на помощь в подавлении протестов силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).