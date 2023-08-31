Российский экс-чемпион мира призвал дисквалифицировать Усика за бой с Дюбуа

Бывший чемпион в тяжелом весе Григорий Дрозд выразил уверенность в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) должен быть дисквалифицирован за то, что "не хотел боксировать" после удара ниже пояса в бою с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). Россиянин отметил, что не считает действия британского претендента нарушением правил.

Видео дня

Об этом Дрозд заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Представитель страна-агрессорки при этом отметил, что Дюбуа нанес удар в защитный пояс Усика, что запрещено регламентом проведения боксерских поединков, "но это ситуация абсолютно рабочая".

"В резинку бить нельзя, но это ситуация абсолютно рабочая, это было не нарушение. То, что он скорчился, это, наверное, было зря. Нужно было быть построже. Если Усик не хотел боксировать, его нужно было дисквалифицировать, и все", – сказал Дрозд.

Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!