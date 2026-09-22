Тарифы Трампа, Россия и Лукашенко

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Гродноазот следующий на выход из под санкций?

(если Трамп введет тарифы в отношении России)

Почитали про калий, обсудили, поспорили. А теперь следующая головоломка. Итак. Трамп 18 октября может ввести 100% пошлины на импорт товаров из РФ. Возникает вопрос – а на какие? И тут одна из категорий по 2025 году – удобрения. РФ всего продала штатам таких товаров на 1,78 миллиарда долларов. Из них 370 миллионов – калийные удобрения. А наибольшая товарная позиция – карбамид (мочевина) – более 700 миллионов.

Да, для тех кто удивлен, что США покупают удобрения из РФ – это дело рук не Трампа. Это работа General License 6. Точнее, ее версии, обновленной в 2022 году в момент подписания "зерновой сделки" с Украиной. Тогда из-под санкций США были выведены ВСЕ (!!!!), удобрения производимые в России. И торговля бойко идет уже четвертый год.

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Но если речь зайдет о необходимости ввести 100% тарифы, группа удобрений крайне неприятна для Трампа перед выборами. Фермеры относятся к базовой группе поддержки республиканцев. И если по калию вероятность сделки высока и можно заменить, то по азотным удобрениям все намного хуже.

В числе крупнейших поставщиков, например, мочевины на мировой рынок лидирующие места у Саудовской Аравии, Омана, Ирана и Китая. С Ираном вроде как война. Ормузский пролив работает на 20% от мощностей. Уже дефицит азотных удобрений. Добавляем сюда конфликт Трампа с Канадой. И моделируем ситуацию, когда вводятся 100% пошлины в отношении РФ. Покупать у Китая? Можно, но вновь вспоминаем о выборах – это демонстрация слабости штатов.

И тут вилка: быстро закончить войну в Заливе, не вводить тарифы в отношении РФ, просить помощи у Си. Или... искать альтернативных поставщиков.

И вот на этом моменте можно вспомнить ГродноАзот, который находится под блокирующими санкциями США и гомельский Белферт. В случае сделки по калию, вполне логичным будет продолжение разговора о других группах удобрений.

Поэтому, еще раз повторю, так называемая "большая сделка Лукашенко и Трампа" это не только калийные удобрения. Вот, например, азотные. Но и дальне несколько дополнительных тем можно найти.

Другой вопрос, что будет делать Россия, если США будут играть в игру замены беларускими товарами российских. Кремлю это не понравится. И будут некие действия по недопущению подобного сценария.

И еще один вопрос – транзита к портам. Если речь идет о замене российских товаров беларускими, то использование российских портов маловероятно. А это означает дополнительное давление на страны Балтии по разблокировке транзита как такового.

Одним словом, октябрь будет богат на события.