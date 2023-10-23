'Проведем вместе выходные': стало известно о тайном разговоре Усика и Фьюри

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) провели телефонный разговор перед подписанием контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Цыганский король, как называют боксера из Манчестера, обрадовался возможности выйти в ринг против нашего соотечественника, а также пригласил его в гости.

Об этом в интервью YоuTube-каналу Boxing King Media рассказал менеджер Тайсона Спенсер Браун, пишет сайт talkSport. Представитель британского чемпиона поделился подробностями переговоров между сторонами, а также подчеркнул, что Фьюри действительно хочет поединка против Усика.

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"Тайсон был на седьмом небе от счастья. Мы согласовали финансовую сторону и другие вопрос, которые люди просто не видят. Тайсон и Усик действительно разговаривали друг с другом, Тайсон пригласил его после боя поехать с детьми в Моркам, чтобы провести выходные. Тайсон сказал: "Большое спасибо, с нетерпением жду встречи с тобой на ринге. И после того, как все пройдет, я бы хотел, чтобы вы приехали в Моркам, где я живу. Привози своих детей, проведем вместе выходные", – раскрыл детали разговора Браун.

Ранее он назвал предполагаемую дату исторического поединка Усик – Фьюри. При этом следует учитывать тот факт, что британец предстоит поединок против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, который намечен на 28 октября. Сам Тайсон сравнил украинца и ближайшего соперника.

В свою очередь Усик оригинально прокомментировал поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения. Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер украинца Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон.

Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри. Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра и Тайсона, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал Тайсона Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры.

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