'Не верю': Усик поставил под сомнение одно из условий боя с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 КО) категорически не верит в том, что его поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 23 декабря. При этом наш соотечественник верит в то, что грандиозный бой не сорвется, ведь соперники уже подписали контракт на его проведение.

Об этом Усик заявил в интервью своему YouTube-каналу Usyk17. По словам нашего объединенного чемпиона, он мечтает довести до конца историю с битвой за все пояса супертяжелого дивизиона. Поединок станет первым в истории весовой категории, на кону которого будут стоять четыре титула.

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"Не верю в то, что этот бой состоится в декабре. Хотелось бы, очень хотелось бы. Но я не уверен. Конечно, есть много вещей, которые могут вообще помешать проведению этого поединка. Но хотелось бы, чтобы ничто не помешало. Действительно хочется довести до невероятного конца эту историю", – сказал Усик.

Ранее Александр откровенно высказался о скором завершении карьеры. Также он прокомментировал предстоящий поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром. В свою очередь сам Тайсон с пренебрежением к украинцу оценил легкость боя с ним.

Кроме того, промоутер Усика Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер украинца Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому Королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

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