WBO сделала официальное заявление о последствиях боя Усик – Фьюри

Всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение, что следующим претендентом на титул в супертяжелом весе станет временный чемпион Чжан Чжилей. Именно 40-летний китаец получил приоритетное право провести бой с победителем мегафайта за звание абсолютного чемпиона мира между чемпионом WBA/WBO/IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщает ресурс Luckypunch, Чжилей будет стоять вторым в очереди, так как первым право на бой с будущим абсолютом получил Филип Хргович. Хорватский супертяж будет драться за пояс IBF.

В том случае, если Фьюри и Усик проведут незамедлительный реванш, то WBO поступит так же, как и Международная боксерская федерация (IBF) - сделает свой титул вакантным.

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Как сообщал OBOZ.UA, 29 сентября чемпион WBA, WBO, IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

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