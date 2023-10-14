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"Как с этим аватаром бороться?" Усик сделал признание перед боем с Фьюри

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
2,3 т.
'Как с этим аватаром бороться?' Усик сделал признание перед боем с Фьюри

Обладатель титула WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о важности характера перед встречей с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). В качестве примера Усик привел цитату американского генерала Нормана Шварцкопфа, который сказал "лидерство – это мощное сочетание стратегии и характера. Но если вам нужно выбрать что-нибудь одно, выбирайте характер".

 29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. По неофициальным данным схватка может состояться перед Новым годом или в январе.

"Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри. И вот думаю: "Как с тем аватаром боксировать? Как его выигрывать? Когда я бегу 20 км кросс, второе "я" подходит ко мне и говорит: "Саня, да не беги, ты же чемпион мира – зачем тебе это?" Вот таким нежным голосом говорит "Братик, отдохни. У тебя уже есть деньги. Зачем это тебе? Отдохни". А я говорю: "Да нет, братан, я тебя знать не знаю". И так было всю жизнь", - цитирует Усика Luckypunch.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

"Как с этим аватаром бороться?" Усик сделал признание перед боем с Фьюри

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Усик Фьюри

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

"Как с этим аватаром бороться?" Усик сделал признание перед боем с Фьюри

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