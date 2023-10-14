'Как с этим аватаром бороться?' Усик сделал признание перед боем с Фьюри

Обладатель титула WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о важности характера перед встречей с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). В качестве примера Усик привел цитату американского генерала Нормана Шварцкопфа, который сказал "лидерство – это мощное сочетание стратегии и характера. Но если вам нужно выбрать что-нибудь одно, выбирайте характер".

29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. По неофициальным данным схватка может состояться перед Новым годом или в январе.

"Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри. И вот думаю: "Как с тем аватаром боксировать? Как его выигрывать? Когда я бегу 20 км кросс, второе "я" подходит ко мне и говорит: "Саня, да не беги, ты же чемпион мира – зачем тебе это?" Вот таким нежным голосом говорит "Братик, отдохни. У тебя уже есть деньги. Зачем это тебе? Отдохни". А я говорю: "Да нет, братан, я тебя знать не знаю". И так было всю жизнь", - цитирует Усика Luckypunch.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

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