'Многие обсуждают, но...' Фьюри сравнил Усика и Нганну

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) считает Фрэнсиса Нганну более сложным соперником, чем Александр Усик (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, подерется с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 28 октября, после чего выйдет на ринг с украинцем.

В интервью американскому порталу ESPN Фьюри подчеркнул, что Нганну обладает более мощным ударом, чем наш соотечественник. Чемпион WBC супертяжелого веса добавил, что не согласен восторгами болельщиков и экспертов по поводу его противостояния с украинским боксером.

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"Многие люди обсуждают бой с Усиком – мол, это фантастика, бой за звание абсолютного чемпиона. Но я считаю, что в следующую субботу мне придется иметь дело с гораздо более опасным человеком, чем Усик. Потому что Фрэнсис – более крупный мужик, он сильнее, мощнее и обладает нокаутирующим ударом. Понятно, что если вы дадите Усику себя ударить, то он сможет поставить вам фингал под глазом. Но Нганну просто вышибет из вас мозги", – сказал Фьюри.

Напомним, 29 сентября Александр и Тайсон подписали контракт на самый долгожданный бой последних лет. Усик прокомментировал предстоящий поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения. В свою очередь сам Тайсон с пренебрежением к украинцу оценил легкость боя с ним.

Кроме того, промоутер Усика Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер украинца Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра и Тайсона, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал Тайсона Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры.

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