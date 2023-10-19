Усик передал привет 'пузатому красавчику' Фьюри накануне боя. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает словесный поединок с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Боксеры должны подраться нынешней зимой, а пока продолжают раскручивать исторический бой, на кону которого впервые в истории будут стоять четыре титула.

Об этом Усик заявил в интервью своему YouTube-каналу Usyk17. Украинский боксер также поблагодарил своих фанатов и критиков за то, что продолжают внимательной следить за его карьерой, к скорому окончанию которой, по признанию Александра, он уже начал готовиться.

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"Сказать что-то Фьюри? Да нет, ничего не хочу. Я ж его очень люблю, этого пузатого красавчика. А фанатам... Хотел бы поблагодарить за поддержку, за то, что продолжаете следить за тем, что я делаю. Спасибо, что поддерживаете, критикуете, любите, ненавидите. Спасибо вам. Вы невероятны! И, кстати, занимайтесь собой", – отметил Усик.

Напомним, 29 сентября украинец и британец подписали контракт на самый долгожданный бой последних лет. Усик прокомментировал предстоящий поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения. В свою очередь сам Тайсон с пренебрежением к украинцу оценил легкость боя с ним.

Кроме того, промоутер Усика Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер украинца Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому Королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

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