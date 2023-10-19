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Усик передал привет "пузатому красавчику" Фьюри накануне боя. Видео

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
972
Усик передал привет 'пузатому красавчику' Фьюри накануне боя. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает словесный поединок с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Боксеры должны подраться нынешней зимой, а пока продолжают раскручивать исторический бой, на кону которого впервые в истории будут стоять четыре титула.

Усик передал привет "пузатому красавчику" Фьюри накануне боя. Видео

Об этом Усик заявил в интервью своему YouTube-каналу Usyk17. Украинский боксер также поблагодарил своих фанатов и критиков за то, что продолжают внимательной следить за его карьерой, к скорому окончанию которой, по признанию Александра, он уже начал готовиться.

Видео дня
Усик передал привет "пузатому красавчику" Фьюри накануне боя. Видео
Усик

"Сказать что-то Фьюри? Да нет, ничего не хочу. Я ж его очень люблю, этого пузатого красавчика. А фанатам...  Хотел бы поблагодарить за поддержку, за то, что продолжаете следить за тем, что я делаю. Спасибо, что поддерживаете, критикуете, любите, ненавидите. Спасибо вам. Вы невероятны! И, кстати, занимайтесь собой", – отметил Усик.

Усик передал привет "пузатому красавчику" Фьюри накануне боя. Видео

Напомним, 29 сентября украинец и британец подписали контракт на самый долгожданный бой последних лет. Усик прокомментировал предстоящий поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения. В свою очередь сам Тайсон с пренебрежением к украинцу оценил легкость боя с ним.

Кроме того, промоутер Усика Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер украинца Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому Королю.

Усик передал привет "пузатому красавчику" Фьюри накануне боя. Видео

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Усик передал привет "пузатому красавчику" Фьюри накануне боя. Видео
Усик передал привет "пузатому красавчику" Фьюри накануне боя. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

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