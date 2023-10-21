Названа дата боя Усик – Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) проведут бой 23 декабря 2023 года. Как сообщил менеджер британца Спенсер Браун именно на этот день бойцы намерены подписать свой контракт.

Ранее была информация, что вечер бокса с участием Фьюри и Усика точно состоится в Саудовской Аравии.

При этом следует учитывать тот факт, что Фьюри предстоит поединок против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, который намечен на 28 октября. Бой украинца и британца станет первым в истории дивизиона, когда на кону будут стоять все четыре чемпионских пояса.

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Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) сказала, кто станет следующим претендентом на титул в супертяжелом весе и с кем проведет бой победитель мегафайта Усик – Фьюри.

Кроме того свой прогноз за битву украинца и британца сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Американец предположил, что Цыганскому королю будет невероятно сложно попасть в соперника, который отлично двигается на ногах.

18 октября Александр Усик признался, что все чаще и чаще думает о завершении карьеры. По словам боксера, которому в январе исполнится 37 лет, он подходит к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым будет заниматься после драк в ринге.

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