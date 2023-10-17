В команде Усика назвали условие, при котором бой с Фьюри может сорваться

Бой Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может сорваться только при условии травмы британца в поединке против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну. При этом результат противостояния 28 октября не имеет никакого значения для битвы украинца и его соперника из Манчестера.

Об этом в интервью порталу ProBox TV заявил промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, все боксерско5е сообщество ожидает боя Усика и Фьюри, который станет первым в истории за сразу четыре чемпионских пояса супертяжелого дивизион. Шоу планируется на 23 декабря.

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"Мы так долго этого ждали. Надеюсь, Фьюри доберется туда без каких-либо травм, независимо от того, выиграет он или проиграет Нганну, он останется чемпионом WBC в супертяжелом весе. Мы всего в одном шаге от крупнейшего боя в супертяжелом весе в этом столетии. Насколько я понимаю, Фьюри был удовлетворен своим контрактом на бой в Саудовской Аравии, поэтому он дал свое согласие", – сказал Красюк.

Ранее Фьюри сделал надменное заявление о бое с Усиком. Сам украинец в ироничном стиле ответил на вопрос, как собирается побить Тайсона. А экс-тренер Александра Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к британцу.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мир Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

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