"Будем реалистами. Мне очень мало осталось". Усик сделал признание перед боем с Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что все чаще и чаще думает о завершении карьеры. По словам боксера, которому в январе исполнится 37 лет, он подходит к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым будет заниматься после драк в ринге.

"Но каждый день я думаю о боксе, о карьере, которая еще в хорошей стадии. У меня есть желание, хочу тренироваться, хочу боксировать. Но будем реалистами. Я думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте", – заявил Усик в эфире своего Youtube-канала.

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Александр не скрывает, что каждый день думает о своем будущем, о боксе, о жизни и о большом поединке.

"В какой-то момент, ложась спать после молитвы, я подумал: "Зачем я про все это думаю?" Если я буду об этом думать, например, или ждать чего-то – это не работает. Просто надо заниматься тем, что сейчас ты имеешь, но думать о каком-то великом деле, которое ждет тебя впереди", – добавил Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 сентября чемпион WBA, WBO, IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

15 октября всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение, что следующим претендентом на титул в супертяжелом весе станет временный чемпион Чжан Чжилей. Именно 40-летний китаец получил приоритетное право провести бой с победителем мегафайта Усик – Фьюри.

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