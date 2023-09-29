Где смотреть Фьюри – Нганну: расписание трансляций вечера бокса

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) 28 октября проведет поединок с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, для которого это станет дебютом в ринге. Бой будет длиться 10 раундов, на его кону будет стоять специальный чемпионский титул, а трофей британца разыгрываться не будет.

Вечер бокса состоится на арене в аравийском Эр-Рияде. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Нганну. Ориентировочное начало – в 23:55 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно будет благодаря трансляции на сервисе TNT Sports и в приложении вещателя. На Великобританию шоу будут показывать также телеканалы BT и Sky Sports, а также видеоплатформа Virgin Media.

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Также любители бокса смогут наблюдать за эфиром из Эр-Рияда на американском ТВ-канале ESPN+. Все трансляторы предлагают своим зрителям платный показ. Стоимость – от 13 долларов (500 гривен).

Отметим, что после боя Тайсон Фьюри проведет исторический поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика (21-0, 14 КО). Бой уже анонсирован официально и, по данным СМИ, он пройдет перед новым годом или в январе-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Александр Усику поражение в бою с Тайсоном Фьюри. Своего фаворита поединка назвали букмекеры. В то же время российские болельщики начали массово желать украинцу проиграть.

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