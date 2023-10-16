'Многие не понимают': Руис назвал фаворита боя Усик – Фьюри и главную проблему Тайсона

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) является явным фаворитом поединка против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО). При этом Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, будет невероятно сложно попасть в соперника, который отлично двигается на ногах.

Об этом в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО), пишет портал Essentially Sports. По мнению мексиканца, основным ключом к успеху для Фьюри станет его превосходство в физических данных и отсутствие мощи у Усика.

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"Думаю, на мой взгляд, Тайсон Фьюри может победить. У него больше навыков, больше способностей. Я не думаю, что Усик умеет прессинговать, выбрасывать такие комбинации. Он не сможет подобраться к Тайсона ближе, оказать на него давление и все такое. Многие люди не понимают, что когда высокие парни дерутся с низкими парнями, это тяжело. По ним сложно попасть, тем более когда большие бойцы открываются", – сказал Руис.

Ранее Фьюри сделал надменное заявление о бое с Усиком. Сам украинец в ироничном стиле ответил на вопрос, как собирается побить Тайсона. А экс-тренер Александра Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к британцу.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя.

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