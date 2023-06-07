"Мне плевать": Усик ответил на вопрос о бое с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) твердо намерен подраться с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). При этом наш соотечественник отметил, что ему неинтересны высказывания Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, который просто оскорбляет соперника.

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Об этом Усик заявил в интервью польскому изданию Super Express. Александр добавил, что Фьюри отлично умеет подогревать интерес к своим боям. Украинец отметил, что ждет возможности подраться с Тайсоном и определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Если бы я мог проникнуть в головы других людей, я бы работал немного в другом направлении. Я думаю, что Тайсон Фьюри – хороший шоумен, который делает и хорошее, и нехорошее. Может быть, он тянет время, может быть, он пиарит этот бой. Мне просто надо подраться с ним, и все. Я не думаю о том, что он говорит, что он думает. Мне плевать, что он думает обо мне. Мне нужна дуэль с ним. Вот и все", – сказал Усик.

Ранее промоутер Александр Красюк рассказал, что в ближайшее время Фьюри получит предложение подраться с Усиком. Сам украинец 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Также известно, что Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому королю. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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