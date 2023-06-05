'Пусть не врет. Задолбал': Усик резко отреагировал на слова Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) резко отреагировал на слова Тайсона Фьюри (33-0-, 24 КО), который обвинил украинца в срыве поединка 29 апреля. Наш соотечественник отметил, что именно команда Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, всячески затягивала переговоры и вносила в контракт новые пункты.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Он добавил, что именно Фьюри настаивал на том, чтобы в договор было внесено условие о проведение обязательного матча-реванша. Кроме того, Александр сравнил сложность боев с Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО), который ранее выразил уверенность в том, что украинец его боится.

"Почему не состоялся бой с Фьюри весной? Из-за жадности Тайсона Фьюри. Но у меня даже нет мыслей относиться к нему менее уважительно. Я молюсь за него. Это его команда предлагала прописать в контракте матч-реванш, а не моя. Пусть не врет уже. Задолбал. Тайсон Фьюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика. Фьюри или Уайлдер? Я думаю, мне было бы сложнее драться с Уайлдером", – сказал Усик.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк назвал новую дату боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Сам Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Фьюри.

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