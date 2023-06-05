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"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,9 т.
'Пусть не врет. Задолбал': Усик резко отреагировал на слова Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) резко отреагировал на слова Тайсона Фьюри (33-0-, 24 КО), который обвинил украинца в срыве поединка 29 апреля. Наш соотечественник отметил, что именно команда Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, всячески затягивала переговоры и вносила в контракт новые пункты.

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"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Он добавил, что именно Фьюри настаивал на том, чтобы в договор было внесено условие о проведение обязательного матча-реванша. Кроме того, Александр сравнил сложность боев с Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО), который ранее выразил уверенность в том, что украинец его боится.

"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри
"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

"Почему не состоялся бой с Фьюри весной? Из-за жадности Тайсона Фьюри. Но у меня даже нет мыслей относиться к нему менее уважительно. Я молюсь за него. Это его команда предлагала прописать в контракте матч-реванш, а не моя. Пусть не врет уже. Задолбал. Тайсон Фьюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика. Фьюри или Уайлдер? Я думаю, мне было бы сложнее драться с Уайлдером", – сказал Усик.

Александр Усик

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк назвал новую дату боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Сам Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Фьюри.

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