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"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
567
'Все, что интересует Усика': в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

Объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) интересует лишь возможность заработать как можно больше денег за бой с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Именно по этой причине украинец отказался от проведения поединка 29 апреля и сейчас настроен организовать шоу в Саудовской Аравии.

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"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

Такое мнение в интервью talkSPORT Fight Night выразил промоутер Цыганского короля, как называют британского боксера, Фрэнк Уоорен. Он потребовал от команды Усика не делать из его клиента жадного человека, хотя именно Тайсон в ультимативной форме выставил украинцу условие о распределении гонорара в соотношении 70% на 30% в свою пользу.

"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона
"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

"Все, что интересует Усика, – это получение большого гонорара и борьба за большие гонорары в Саудовской Аравии. Я не виню его за это. Я понимаю это, но не делайте из Тайсонв жадного человека. Вы едете в Саудовскую Аравию, потому что там заплатят много денег. Вот в чем дело. Если вам платят в три или четыре раза больше денег, называйте это жадностью, хорошим бизнесом или чем-то еще, но это не проблема Тайсона Фьюри. Вот почему Усик не хотел драться с Тайсоном Фьюри в Великобритании", – сказал Уоррен.

"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Также известно, что Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

"Все, что интересует Усика": в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье.

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