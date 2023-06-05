'Все, что интересует Усика': в команде Фьюри сделали выпад в адрес украинца, забыв об абсурдном ультиматуме Тайсона

Объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) интересует лишь возможность заработать как можно больше денег за бой с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Именно по этой причине украинец отказался от проведения поединка 29 апреля и сейчас настроен организовать шоу в Саудовской Аравии.

Видео дня

Такое мнение в интервью talkSPORT Fight Night выразил промоутер Цыганского короля, как называют британского боксера, Фрэнк Уоорен. Он потребовал от команды Усика не делать из его клиента жадного человека, хотя именно Тайсон в ультимативной форме выставил украинцу условие о распределении гонорара в соотношении 70% на 30% в свою пользу.

"Все, что интересует Усика, – это получение большого гонорара и борьба за большие гонорары в Саудовской Аравии. Я не виню его за это. Я понимаю это, но не делайте из Тайсонв жадного человека. Вы едете в Саудовскую Аравию, потому что там заплатят много денег. Вот в чем дело. Если вам платят в три или четыре раза больше денег, называйте это жадностью, хорошим бизнесом или чем-то еще, но это не проблема Тайсона Фьюри. Вот почему Усик не хотел драться с Тайсоном Фьюри в Великобритании", – сказал Уоррен.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Также известно, что Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!