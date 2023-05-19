'Уродливый трус': Фьюри вызвал на бой Усика, выставив ему новые условия

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) перешел к новой активной фазе оскорблений в адрес украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, в очередной раз вызвал нашего соотечественника на бой, поставив ему жесткие условия по контракту.

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Соответствующее видеообращение к украинцу Фьюри разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Тайсон снова обвинил Александра в срыве поединка, который планировали провести 29 апреля, назвал его трусом, а также пообещал нокаутировать.

"Александр – ты не великий боксер. Ты трус, маленький уродливый трус, вот кто ты. У тебя была возможно провести со мной бой в апрели. Черт возьми, великий бой! Бой столетия! Но ты ныл, как девчонка, и просил пункт о реванше. Ты – сосиска, кусок дерьма. Посмотри, что сделал с твоим лицом Джошуа. Я уничтожу тебя легко. Выходи на бой, получи свои 30%. Без всяких реваншей, как мужик с мужиком. Но ты же этого не хочешь. Потому что ты маленькая утка. Ты маленький трусливый г*внюк", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон обозвал Усика "ублюдком", а также "трусливым, уродливым, пучеглазым бомжем", бросив ему очередной вызов на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Сам украинский боксер однозначно высказался о поединке против Цыганского короля.

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