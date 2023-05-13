'Усик - му*ак!' Тайсон Фьюри отметился хамской выходкой на пресс-конференции. Видео

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) оскорбил обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 KO). Инцидент случился на пресс-конференции пресс-конференции на испанском острове Тенерифе.

Видео дня

На видео, которое опубликовал YouTube-канал Boxing Social, британец ответил на вопрос о том, какого из соперников современности или прошлого он бы выбрал сейчас для себя. Фьюри заявил, что ему все равно с кем драться, но выбрал бы самого простого, назвав Энтони Джошуа.

В этот момент кто-то из зрителей выкрикнул "Усик - мудак!", вызвав одобрительную реакцию у Тайсона: "Настоящий мудак" – уверенно заявил британский чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

Позже Саша назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля.

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