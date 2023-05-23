'Заставлю сдаться. Уничтожу': Фьюри пригрозил расправой Усику

Британский чемпион Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) вновь выразил уверенность в том, что легко нокаутирует украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, считает нашего соотечественника сильно переоцененным боксером, который не способен навязать ему борьбу.

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Об этом Фьюри заявил во время пресс-конференции в Австралии, пишет Fight Sports. Тайсон добавил, что победы Александра над Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не говорят о высоком уровне украинца, а сам поединок двух обладателей всех поясов супертяжелого дивизиона не продлится дольше шести раундов.

"Я бы заставил его сдаться. И довольно быстро. Я не думаю, что этот бой будет длиться и шесть раундов, ни в коем случае. Все переоценивают этого парня из-за того, как он перебоксировал обычного бойца Энтони Джошуа, но Джошуа уже не тот, кем был раньше. На мой взгляд, он сильно отстал .Да и я не Джошуа. Я не какой-то большой, жесткий парень, который не распускает руки. Я бы уничтожил Усика", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Сам украинский боксер однозначно высказался о поединке против Цыганского короля.

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