"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе

Британский чемпион Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) наверняка свой следующий бой проведет с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО). Супершоу должно состояться в декабре в Саудовской Аравии, а сам Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, откровенно блефует, когда рассказывает о подготовке поединка летом.

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Уверенность в этом выразил промоутер британца Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV. Он назвал чушью и бредом информацию в СМИ о том, что Тайсон хочет подраться в Австралии с местным боксером Демси Маккином (22-0, 14 KO).

"Это, конечно, полная чушь. Фьюри не будет боксировать в Австралии, он прилетел туда, чтобы посмотреть бой Джозефа Паркера, и просто хотел развлечь публику. Сомневаюсь, что Фьюри согласится на какой-либо другой бой, кроме как с Усиком в декабре, потому что денег, которые он может получить за него, Тайсон больше нигде не заработает. Я не ожидаю, что Фьюри будет драться в ближайшее время летом", – сказал Хирн.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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