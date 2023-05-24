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"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,8 т.
Усик Фьюри

Британский чемпион Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) наверняка свой следующий бой проведет с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО). Супершоу должно состояться в декабре в Саудовской Аравии, а сам Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, откровенно блефует, когда рассказывает о подготовке поединка летом.

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Уверенность в этом выразил промоутер британца Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV. Он назвал чушью и бредом информацию в СМИ о том, что Тайсон хочет подраться в Австралии с местным боксером Демси Маккином (22-0, 14 KO).

"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе
"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе

"Это, конечно, полная чушь. Фьюри не будет боксировать в Австралии, он прилетел туда, чтобы посмотреть бой Джозефа Паркера, и просто хотел развлечь публику. Сомневаюсь, что Фьюри согласится на какой-либо другой бой, кроме как с Усиком в декабре, потому что денег, которые он может получить за него, Тайсон больше нигде не заработает. Я не ожидаю, что Фьюри будет драться в ближайшее время летом", – сказал Хирн.

"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе
"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе
"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля.

"Полная чушь": промоутер рассказал, подерется ли Фьюри с Усиком, поймав Тайсона на блефе

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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