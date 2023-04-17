Усик – Фьюри: в боксе готовят эпичное шоу на $400 млн, которое 'мы никогда больше не увидим'

Болельщики бокса в декабре могут стать свидетелями одного из самых эпичных шоу в истории этого вида спорта. Промоутеры активно обсуждают организацию вечера с участием четырех топовых супертяжей – британцев Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО).

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Об этой невероятной сделке в интервью iFL TV рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. Он отметил, что за такое событие боксеры смогут заработать до 400 миллионов долларов в качестве гонораров. В организации шоу заинтересованы на Ближнем Востоке, где готовы серьезно потраться для того, чтобы принять эпичный вечер бокса.

"У нас есть планы. Люди на Ближнем Востоке хотели бы организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. Это будет дорого стоить, но станет эпичным событием. У нас уже было некоторое обсуждение этого. За такое шоу гонорары боксеров могут составить 400 миллионов долларов. Но это будет событие, которого мы никогда не видели и никогда больше не увидим", – сказал Хирн.

Он добавил, что Джошуа вряд ли выйдет в ринг летом, так как никто не хочет рисковать здоровьем участника грандиозного соглашения. "Мы свернули идеи с проведением боя Джошуа в июле. Он не находится в тренировочном лагере. Люди, которые хотят организовать шоу в декабре, нет хотят, чтобы он дрался в июле. Может быть поражение или травма. Никто не хочет рисковать, когда речь идет о больших деньгах. Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком. Но за большую цену, он это сделает", – подчеркнул промоутер Энтони.

Напомним, Фьюри и Усик должны были подраться 29 апреля, но не смогли договориться о подписании контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский супертяжеловес Александр Поветкин дал прогноз на бой Усик – Фьюри и назвал единственную причину, почему болел бы за украинца.

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