'Жадное Пузо, люблю тебя': Усик с насмешками обратился к Фьюри

Украинский объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) потроллил британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). После подписания контракта с аравийским агентством Skill Challenge Entertainment наш соотечественник обратился к Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, и напомнил о его жадности.

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Об этом Усик заявил во время общения с журналистами в Саудовской Аравии, запись которого опубликовал YouTube-канал Boxing King Media. Он добавил, что не обращает внимания на высказывания Тайсона, а также отметил, что твердо настроен подраться с обладателем пояса Всемирного боксерского совета.

"Да, мы хотим большие бои. Мы хотим один очень большой бой с Тайсоном Фьюри, который Skill Challange, думаю, сможет организовать. Все, что говорит Тайсон Фьюри, он говорит в зеркало. Встает и начинает говорить. Он от этого кайфует. Если не удастся организовать бой с Фьюри? У нас есть планы, но я не могу сейчас об этом говорить. Фьюри – самый тяжелый соперник? Я с ним еще не боксировал. Сам трудный соперник для меня – это я сам. Жадное Пузо, я люблю тебя. Ты пьяница", – с улыбкой сказал Усик.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Также известно, что Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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