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"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
930
'Жадное Пузо, люблю тебя': Усик с насмешками обратился к Фьюри

Украинский объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) потроллил британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). После подписания контракта с аравийским агентством Skill Challenge Entertainment наш соотечественник обратился к Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, и напомнил о его жадности.

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"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри

Об этом Усик заявил во время общения с журналистами в Саудовской Аравии, запись которого опубликовал YouTube-канал Boxing King Media. Он добавил, что не обращает внимания на высказывания Тайсона, а также отметил, что твердо настроен подраться с обладателем пояса Всемирного боксерского совета.

"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри
"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри

"Да, мы хотим большие бои. Мы хотим один очень большой бой с Тайсоном Фьюри, который Skill Challange, думаю, сможет организовать. Все, что говорит Тайсон Фьюри, он говорит в зеркало. Встает и начинает говорить. Он от этого кайфует. Если не удастся организовать бой с Фьюри? У нас есть планы, но я не могу сейчас об этом говорить. Фьюри – самый тяжелый соперник? Я с ним еще не боксировал. Сам трудный соперник для меня – это я сам. Жадное Пузо, я люблю тебя. Ты пьяница", – с улыбкой сказал Усик.

"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри
"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Также известно, что Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

"Жадное Пузо, люблю тебя": Усик с насмешками обратился к Фьюри

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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