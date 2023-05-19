'Лето, стадион 'Уэмбли': Фьюри согласился на бой с Усиком, записав украинцу видео

Британский чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) предложил украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО) подраться уже нынешнем летом. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, согласен провести поединок на тех условиях, которые были согласованы боксерами во время переговоров в марте и по которым украинец получал 30% гонорара.

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Об этом Фьюри заявил в своем новом видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Тайсон добавил, что Александр может включить в свой вариант контракта пункт о реванше, и пообещал, что легко нокаутирует украинского объединенного чемпиона.

"Меня тошнит от всей этой говорильни. Почему бы нам просто не сделать это? Почему бы нам не подраться этим летом. Я и ты на стадионе "Уэмбли" – за распределение гонорара, о котором мы уже договорились. Если ты так отчаянно хочешь реванша, ты можешь его включить в контракт. Мне не нужны реванши, мне ничего не нужно, потому что я собираюсь нокаутировать тебя. Итак, вот предложение: давай устроим бой на "Уэмбли" этим летом, я и ты. Ты уже победил Джошуа. Осталось только пройти меня – и ты абсолютный чемпион", – заявил британец.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом, бросив ему очередной вызов. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Сам украинский боксер однозначно высказался о поединке против Цыганского короля.

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