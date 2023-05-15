'Обсуждают огромные суммы': Фьюри обвинил Усика в жадности

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) в очередной раз обвинил украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в срыве поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который был запланирован на 29 апреля нынешнего года. По словам Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, наш соотечественник якобы поставил финансовые интересы выше спортивных.

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Об этом Фьюри заявил во время пресс-конференции в Тенерифе, запись которой опубликовало издание Boxing Social на своем YouTube-канале. Тайсон добавил, что Усика сильно заинтересовала инициатива Саудовской Аравии организовать супершоу с участием четырех топовых супертяжей.

"Вокруг Саудовской Аравией происходит много всяких вещей, и все обсуждают эти огромные суммы денег. Я просто думаю, что искушение заработать 100 или 75 миллионов в будущем, а не сделать это сейчас, взяло верх над Усиком. Но бой должен состояться в этом году", – сказал Фьюри.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

В свою очередь промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик выразил уверенность в том, что его бой с Тайсоном Фьюри обязательно состоится. В свою очередь Цыганский король подтвердил эти слова украинца.

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