Названа новая дата 'домашнего боя' Усика

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) планирует вернуться в ринг 26 августа, а не 12-го, как это предполагалось изначально. Наш соотечественник готовится к защите своих поясов в поединке против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Об этом в интервью польскому порталу Onet заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он подтвердил планы организовать грандиозное шоу во Вроцлаве, а изменение даты боя объяснил тем, что ее подвинули ко Дню независимости Украины. Это сделает вечер бокса еще более символическим.

"Польша – это не только сосед, это нечто большее. Усик хочет провести домашний бой. В Украине это сделать нельзя, известно по каким причинам. Зато в Польше он будет чувствовать себя как дома. Организовать торжество и все вокруг него чуть ли не по случаю национального праздника... Мы хотим отпраздновать независимость Украины и братство с поляками. У нас есть пояса и право на организацию вечера. Все наши предложения мы уже положили на стол", – сказал Красюк.

Напомним, изначально Усик должен был подраться с Дюбуа еще 12 декабря, однако Всемирная боксерская ассоциация (WBA) согласилась отложить поединок, дав возможность Александру подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24) за абсолютное чемпионство. Однако стороны не смогли договориться о бое.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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