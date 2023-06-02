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Названа новая дата "домашнего боя" Усика

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,4 т.
Названа новая дата 'домашнего боя' Усика

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) планирует вернуться в ринг 26 августа, а не 12-го, как это предполагалось изначально. Наш соотечественник готовится к защите своих поясов в поединке против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Об этом в интервью польскому порталу Onet заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он подтвердил планы организовать грандиозное шоу во Вроцлаве, а изменение даты боя объяснил тем, что ее подвинули ко Дню независимости Украины. Это сделает вечер бокса еще более символическим.

Названа новая дата "домашнего боя" Усика
Названа новая дата "домашнего боя" Усика

"Польша – это не только сосед, это нечто большее. Усик хочет провести домашний бой. В Украине это сделать нельзя, известно по каким причинам. Зато в Польше он будет чувствовать себя как дома. Организовать торжество и все вокруг него чуть ли не по случаю национального праздника... Мы хотим отпраздновать независимость Украины и братство с поляками. У нас есть пояса и право на организацию вечера. Все наши предложения мы уже положили на стол", – сказал Красюк.

Названа новая дата "домашнего боя" Усика

Напомним, изначально Усик должен был подраться с Дюбуа еще 12 декабря, однако Всемирная боксерская ассоциация (WBA) согласилась отложить поединок, дав возможность Александру подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24) за абсолютное чемпионство. Однако стороны не смогли договориться о бое.

Названа новая дата "домашнего боя" Усика
Названа новая дата "домашнего боя" Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Названа новая дата "домашнего боя" Усика

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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