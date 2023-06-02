'Надо Пузатого накормить': Усик сделал заявление о бое с Фьюри

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) выразил уверенность в том, что обязательно подерется с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Наш соотечественник отметил, что он и его команда делают все для организации поединка гигантов.

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Об этом Усик заявил в интервью польскому телеканалу TVP Sport. Он добавил, что сейчас сосредоточен на проведении защиты своих поясов в поединке против другого британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО), а бой с Тайсоном во многом зависит от финансовых условий.

"Думаю, что мы дождемся боя с Тайсоном Фьюри. Что для этого нужно? Надо Пузатого накормить просто. Он голодный и хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы заплатить ему и побить его. Сейчас одна из моих задач сейчас – организовать бой с Дюбуа, чтобы украинцы могли спокойно посмотреть шоу. Для них это будет глотком радости в такой непростой ситуации", – сказал Усик.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк назвал новую дату боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. А бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как боксер стрелял из танка по российским оккупантам.

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