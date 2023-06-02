newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Надо Пузатого накормить": Усик сделал заявление о бое с Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,3 т.
'Надо Пузатого накормить': Усик сделал заявление о бое с Фьюри

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) выразил уверенность в том, что обязательно подерется с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Наш соотечественник отметил, что он и его команда делают все для организации поединка гигантов.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью польскому телеканалу TVP Sport. Он добавил, что сейчас сосредоточен на проведении защиты своих поясов в поединке против другого британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО), а бой с Тайсоном во многом зависит от финансовых условий.

"Надо Пузатого накормить": Усик сделал заявление о бое с Фьюри
"Надо Пузатого накормить": Усик сделал заявление о бое с Фьюри

"Думаю, что мы дождемся боя с Тайсоном Фьюри. Что для этого нужно? Надо Пузатого накормить просто. Он голодный и хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы заплатить ему и побить его. Сейчас одна из моих задач сейчас – организовать бой с Дюбуа, чтобы украинцы могли спокойно посмотреть шоу. Для них это будет глотком радости в такой непростой ситуации", – сказал Усик.

"Надо Пузатого накормить": Усик сделал заявление о бое с Фьюри
Александр Усик

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Надо Пузатого накормить": Усик сделал заявление о бое с Фьюри

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

"Надо Пузатого накормить": Усик сделал заявление о бое с Фьюри

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

"Надо Пузатого накормить": Усик сделал заявление о бое с Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк назвал новую дату боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. А бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как боксер стрелял из танка по российским оккупантам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!