На пятом году полномасштабной войны мы до сих пор говорим о мобилизации так, будто это исключительно работа ТЦК и СП.

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Это удобно. Политическое руководство устанавливает планы, местные власти делают вид, что ничего не знают, общество обвиняет военнослужащих ТЦК, а те, кто воюет с 2022 года, продолжают ждать хотя бы приблизительного ответа на простой вопрос: сколько еще?

Мобилизация не может и дальше оставаться лотереей, в которой воюет тот, кого первым нашли. Нужен новый общественный договор: права для тех, кто уже служит, обязанности для тех, кто до сих пор остается в стороне, и ответственность государства за свои решения.

Я вижу как минимум восемь решений.

1. Провести полный аудит мобилизационного ресурса.

Государство должно наконец подсчитать не абстрактные миллионы мужчин, а реальный ресурс: кто находится в Украине, кто годен по состоянию здоровья, кто имеет военный опыт, гражданскую специальность, броню или законную отсрочку.

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Одновременно необходим аудит самих Сил обороны: сколько людей находится в боевых подразделениях, сколько в штабах, органах управления, учебных центрах, ТЦК и подразделениях обеспечения. Без этого любые мобилизационные планы – всего лишь гадание на бумаге.

2. Снизить верхний предел обязательной мобилизации до 55 лет.

В 55 лет военнослужащий должен получать гарантированное право на увольнение. После 55 лет служба должна быть добровольной, по срочному контракту, для людей, чей опыт и специальность действительно нужны армии.

Это не означает, что люди старше 55 лет никому не нужны. Среди них много сильных командиров, инструкторов, медиков, водителей, ремонтников и связистов. Но принудительная служба после 55 лет не должна оставаться общим правилом.

Увольнение должно происходить поэтапно, по четкому календарному плану. Не после размытого "когда найдут замену", потому что в таком случае замену не найдут никогда.

3. Ввести реальную базовую военную службу для молодежи.

Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет должны пройти базовую подготовку и определённый срок службы без принудительного привлечения к боевым действиям.

Они могут выполнять задачи по охране, логистике, обеспечению и обслуживанию военной инфраструктуры. Это позволит заменить там старших военнослужащих и высвободить годных людей для боевых частей.

Студенты должны проходить полноценную практическую базовую военную подготовку, а не прослушивать очередной курс ради галочки. После профессионального отбора часть из них должна сразу получать специальную подготовку операторов БПЛА, связистов, специалистов РЭБ или медиков.

4. Полностью пересмотреть систему бронирования и отсрочек.

Бронировать нужно критически важные для государства функции и должности, а не названия предприятий, нужные связи или нужные удостоверения.

Отдельного аудита требуют полиция, ГБР, БЭБ, таможня, прокуратура, центральные органы власти и другие государственные структуры. В каждой из них должен остаться обоснованный минимум пригодных мужчин. Остальные должны находиться в общем мобилизационном ресурсе.

Также необходимо пересмотреть автоматические отсрочки. Наличие троих и более детей может учитываться при определении очередности, но не должно быть безусловной индульгенцией от выполнения конституционного долга. Я говорю это как отец троих детей.

5. Навести порядок с годностью и использованием людей в армии.

Бывшая категория "ограниченно годных" не должна означать, что человек годами числится в части, не имеет подходящей для себя работы, но занимает должность и получает денежное довольствие.

Сначала – независимая ВВК. Затем – подбор реальной должности в соответствии со здоровьем, образованием и навыками. Если в течение определенного срока во всех Силах обороны не найдена должность, которую человек может полноценно выполнять, он должен иметь право на увольнение.

Проблема часто не в ненужном человеке. Проблема в бездумном кадровом решении.

6. Установить предельный срок службы.

Каждый, кто отслужил 36 месяцев во время полномасштабного вторжения, должен получить право на увольнение. Служба с 24 февраля 2022 года должна учитываться полностью, а дни реального выполнения боевых задач должны иметь повышенный коэффициент.

Новые контракты не могут обнулять предыдущие годы службы. Человеку, служащему с 2022 года, нельзя предлагать отслужить ещё 10 или 24 месяца, как будто предыдущих четырех лет не было.

После увольнения военнослужащий переходит в подготовленный резерв и получает гарантированный срок без повторной мобилизации.

7. Гарантировать права во время службы.

Один гарантированный переход в другую часть в течение года при наличии рекомендательного письма. Исчерпывающий перечень причин для отказа. Возможность задержать перевод только один раз и на четко определенный срок для подготовки замены.

Также должны быть гарантированы ротации, отпуска, лечение и реабилитация. Независимо от настроения конкретного командира.

Базовое денежное обеспечение также должно быть пересмотрено для всех, а не только для участников новых контрактных программ. В армии не может быть двух финансовых реальностей: одна для тех, кого сейчас пытаются привлечь, другая – для тех, кто ведет войну с 2022 года.

8. Сделать ответственность неизбежной, но справедливой.

Человек, сбежавший из БЗВП, не пробыв ни одного дня в боевом подразделении, и военнослужащий, который после нескольких лет боевых действий сломался физически или психологически, не могут получать одинаковое отношение.

Для тех, кто впервые ушел в СЗЧ после длительной боевой службы, необходимы проверка причин, лечение, реабилитация и возможность продолжить службу в другом подразделении.

Для тех, кто сбегает из учебного центра и отказывается возвращаться, после короткого периода добровольного возвращения должна наступать реальная уголовная ответственность.

Также должна быть определена категория злостных уклонистов. Не тех, у кого ошибка в "Обереге" или одна пропущенная повестка, а тех, кто годен, не имеет отсрочки, должным образом получил мобилизационное распоряжение и сознательно отказывается его выполнять.

Для них необходимы автоматизированные и последовательные ограничения через государственные реестры: счета, право управления транспортом, регистрационные действия, а далее – уголовная ответственность. Но исключительно после надлежащей проверки, с правом обжалования и решением уполномоченного органа или суда.

И такая же ответственность должна действовать в отношении должностных лиц, командиров, членов ВЛК и военнослужащих ТЦК и СП, которые нарушают закон, блокируют законные переводы, направляют людей на должности вопреки состоянию здоровья или прикрывают нужных людей.

Мобилизация не может быть охотой на тех, кто не успел спрятаться. Но и война не может оставаться делом одних и тех же людей.

Те, кто служит, должны знать, когда смогут вернуться домой и что государство им гарантирует.

Те, кто может служить, должны знать, что бесконечно прятаться не получится.

А те, кто принимает решения, должны наконец отвечать не только за красивые цифры в отчетах, но и за законность, справедливость и результат.

Иначе мы и дальше будем воевать не только с Россией, но и с собственным беспорядком.